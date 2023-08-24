Ротанова (Вовченко) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротанов Анатолий Иванович
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1959
Сын: Ротанов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Ротанов Анатолий Иванович
Калниболотская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
ст. Калниболотская, Новопокровский р-н, Краснодарский край, Россия
Смерть
Неизвестно