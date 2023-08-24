Ротанова (Вовченко) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотанова (Вовченко) Раиса Васильевна

Ротанова (Вовченко) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротанов Анатолий Иванович

Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1959

Сын: Ротанов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Ротанов Анатолий Иванович

Калниболотская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
ст. Калниболотская, Новопокровский р-н, Краснодарский край, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close