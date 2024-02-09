рабочий посёлок Быково, рабочий посёлок Быково, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Быково

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1168Марьино (Быково), д. вл.при пруде.2530127392464Церковь православная 1.
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Быковская волость
Поселок при ст. Быково 27станция Быково. 0 Квартиры пристава и отряда конно-полицейской стражи, вольная пожарная дружина, школа общества благоустройства, приемный покой Московско-Казанской железной дороги, ренсков Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
305501Быковораб.посёлок55°38'с.ш.38°06'в.д.N-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Городское поселение Быково
46648152051рп Быковорабочий поселок
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