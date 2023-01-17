станица Калниболотская, станица Калниболотская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Калниболотская

Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6357Калниболотская станицана левом берегу р. Еи13160670019761906малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 4. Питейных заведений 7. Маслобойня 1. Кузница 1. Мукомольных мельниц: водяная 1, ветряных 8.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Новопокровский район
159862Калниболотскаястаница46°01'00"40°27'00"L-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Новопокровский муниципальный район, Калниболотское сельское поселение
3635407101ст-ца Калниболотская#Н/Д
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