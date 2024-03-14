Сорокин Гаврила Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Гаврила Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 05.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Сорокин Трофим Яковлевич

Мать: Сорокина Елена Филипповна

Бракосочетание
20.11.1868

Жена: Сорокина Наталья Максимовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1870

Сын: Сорокин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1872

Сын: Сорокин-Яшин Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.01.1872
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