Сорокин Гаврила Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 05.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
20.11.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1870
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
05.01.1872
Сын: Сорокин-Яшин Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.01.1872