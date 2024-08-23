Сорокина (Носкова) Наталья Максимовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1849
Дата смертиПосле 05.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1849
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.08.1849
Бракосочетание
20.11.1868
Рождение ребёнка
03.09.1870
Отец ребёнка: Сорокин Гаврила Трофимович
Рождение ребёнка
05.01.1872
Сын: Сорокин-Яшин Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Сорокин Гаврила Трофимович
Смерть
После 05.01.1872