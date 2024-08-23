Сорокина (Носкова) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Носкова) Наталья Максимовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1849

Дата смерти

После 05.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1849

Отец: Носков Максим Григорьевич

Мать: Носкова Евдокия Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.08.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1868

Муж: Сорокин Гаврила Трофимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1870

Сын: Сорокин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Сорокин Гаврила Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1872

Сын: Сорокин-Яшин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Сорокин Гаврила Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.01.1872

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