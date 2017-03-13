Заборовская (Показаньева) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1958
Дата смерти13.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958
26дек1958 запись №167 Бакчарский районный ЗАГС I-ЭК № 020128
Рождение ребёнка
01.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборовский Николай Федотович
Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборовский Николай Федотович
Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2017
Томск, город Томск, Томская область