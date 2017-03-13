Заборовская (Показаньева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовская (Показаньева) Раиса Александровна

Место рождения

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

15.12.1958

Дата смерти

13.03.2017

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958

Отец: Показаньев Александр Егорович

Мать: Показаньева Александра Львовна

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
26дек1958 запись №167 Бакчарский районный ЗАГС I-ЭК № 020128
Рождение ребёнка
01.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборовский Николай Федотович

Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборовский Николай Федотович

Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборовский Николай Федотович

Смерть
13.03.2017
Томск, город Томск, Томская область
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