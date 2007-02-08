Показаньева (Нефедьева) Александра Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Показаньева (Нефедьева) Александра Львовна

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Место рождения

Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

17.03.1926

Дата смерти

08.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926

Отец: Нефедьев Лев Васильевич

Мать: Нефедьева Кривоносова Гликерия Лукерия Андреевна

Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Раскулачивание
1933
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
в томскую обл. Черный Яр, потом Чернышевка справка о реабилитации архивное дело Р-11538 1933г
Бракосочетание
26.02.1949

Муж: Показаньев Александр Егорович

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
запись акта №16 Бюро ЗАГС Бакчарского района I-OM №558222
Рождение ребёнка
17.06.1950

Сын: Показаньев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1950

Сын: Показаньев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович

Рождение ребёнка
29.10.1952

Дочь: Гетманцева Галина Александровна

Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Показаньев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович

Рождение ребёнка
15.12.1958

Дочь: Заборовская Раиса Александровна

Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
26дек1958 запись №167 Бакчарский районный ЗАГС I-ЭК № 020128
Смерть
08.02.2007
Томск, город Томск, Томская область
запись акта о смерти №420 г.Томск 09.02.2007 I-OM №628741
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