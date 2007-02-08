Показаньева (Нефедьева) Александра Львовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1926
Дата смерти08.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926
Раскулачивание
1933
в томскую обл. Черный Яр, потом Чернышевка справка о реабилитации архивное дело Р-11538 1933г
Бракосочетание
26.02.1949
запись акта №16 Бюро ЗАГС Бакчарского района I-OM №558222
Рождение ребёнка
17.06.1950
Сын: Показаньев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович
Рождение ребёнка
17.06.1950
Сын: Показаньев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович
Рождение ребёнка
29.10.1952
Дочь: Гетманцева Галина Александровна
Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Показаньев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович
Рождение ребёнка
15.12.1958
Дочь: Заборовская Раиса Александровна
Отец ребёнка: Показаньев Александр Егорович
26дек1958 запись №167 Бакчарский районный ЗАГС I-ЭК № 020128
Смерть
08.02.2007
Томск, город Томск, Томская область
запись акта о смерти №420 г.Томск 09.02.2007 I-OM №628741