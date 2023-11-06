Псеуш Нэхъурай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1963
Сын: Псеуш Рамазан Абдулрахманович
Отец ребёнка: Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чениб Харет Абдулрахмановна
Отец ребёнка: Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно