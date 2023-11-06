Псеуш Нэхъурай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псеуш Нэхъурай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Псеуш Рамазан Абдулрахманович

Отец ребёнка: Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чениб Харет Абдулрахмановна

Отец ребёнка: Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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