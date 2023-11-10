Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псеуш Мурат Индрисович
Мать: Псеуш Мерэм
Рождение ребёнка
02.11.1953
Дочь: Псеуш Муслимат (Куко) Абдулрахмановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1963
Сын: Псеуш Рамазан Абдулрахманович
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъурай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чениб Харет Абдулрахмановна
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъурай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псеуш Нэхъурай
Смерть
Неизвестно