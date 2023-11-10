Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псеуш Абдулрахман (Бамбэт) Муратович

Место рождения

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псеуш Мурат Индрисович

Мать: Псеуш Мерэм

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.11.1953

Дочь: Псеуш Муслимат (Куко) Абдулрахмановна

Мать ребёнка: не указана

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Псеуш Рамазан Абдулрахманович

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъурай

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чениб Харет Абдулрахмановна

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъурай

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псеуш Нэхъурай

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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