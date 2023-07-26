Никитина-Октябрины Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1959
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1961
Дочь: Никитина-Останина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1966
Дочь: Никитина-Батина Октябрина Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно