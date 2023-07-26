Никитина-Октябрины Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина-Октябрины Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1959

Сын: Никитин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1961

Дочь: Никитина-Останина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1966

Дочь: Никитина-Батина Октябрина Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Николай Петрович

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