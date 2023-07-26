Никитин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1959
Отец: Никитин Николай Петрович
Мать: Никитина-Октябрины Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
17.06.1980
Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
16.06.1982
Дочь: Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
19.07.1989
Дочь: Никитина-Чистухина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно