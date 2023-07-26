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Никитин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1959

Отец: Никитин Николай Петрович

Мать: Никитина-Октябрины Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
17.06.1980

Сын: Никитин Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
16.06.1982

Дочь: Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1989

Дочь: Никитина-Чистухина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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