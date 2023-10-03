Никитина-Останина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1961
Отец: Никитин Николай Петрович
Мать: Никитина-Октябрины Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Анатолий
Рождение ребёнка
01.01.1983
Сын: Останин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Останин Анатолий
Рождение ребёнка
06.03.1995
Дочь: Останина-Першина Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Останин Анатолий