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Никитина-Останина Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1961

Отец: Никитин Николай Петрович

Мать: Никитина-Октябрины Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Анатолий

Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Останин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Останин Анатолий

Рождение ребёнка
06.03.1995

Дочь: Останина-Першина Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Останин Анатолий

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