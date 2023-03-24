Евдокия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матфей Осипов

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матфей Осипов

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