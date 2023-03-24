Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матфей Осипов
Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матфей Осипов