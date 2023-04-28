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Параскева Матвеева

Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

14.10.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
14.10.1817 ст.

Отец: Матфей Осипов

Мать: Евдокия Савельева

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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