Параскева Матвеева
Место рождения
Дата рождения14.10.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1817 ст.
Отец: Матфей Осипов
Мать: Евдокия Савельева
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Смерть
Неизвестно