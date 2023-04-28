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Матфей Осипов

Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савельева

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