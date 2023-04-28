Матфей Осипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Вотчины помещика Родиона Матфеевича Белокоровкина деревни Патрушино у крестьянина Матфея Осипова с женою его Евдокией Савельевою родилась дочь. Имя ей наречено Параскева. Крещена 15-го дня. Восприимни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Савельева