Крючкова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Мать: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Крючков Альберт Федотович
Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Федотовна
Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федотовна
Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич
Смерть
Неизвестно