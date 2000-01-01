Крючкова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Крючков Альберт Федотович

Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Федотовна

Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федотовна

Отец ребёнка: Крючков Федот Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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