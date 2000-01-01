Крючков Федот Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крючков Фока
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Крючков Альберт Федотович
Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Федотовна
Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федотовна
Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно