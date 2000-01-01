Крючков Федот Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Федот Фокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Фока

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Крючков Альберт Федотович

Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Федотовна

Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федотовна

Мать ребёнка: Крючкова Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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