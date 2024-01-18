Румянцев Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения16.11.1907 ст.
Дата смерти14.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907 ст.
Отец: - Тихон Михайлович
Мать: - Елизавета Филипповна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м)
Крещение
17.11.1907 ст.
Крёстный отец: Мефодий Александрович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Матрона Ивановна - крестьянская жена из д.Пехарово (2-ая жена дедушки)
Смерть
14.09.1908 ст.
Младенец в 10 мес. (от скарлатины)
Похороны
16.09.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.278-279 (Умершие №-35м)