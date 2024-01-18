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Румянцев Александр Тихонович

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.11.1907 ст.

Дата смерти

14.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907 ст.

Отец: - Тихон Михайлович

Мать: - Елизавета Филипповна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м)
Крещение
17.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Мефодий Александрович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Матрона Ивановна - крестьянская жена из д.Пехарово (2-ая жена дедушки)
Смерть
14.09.1908 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 10 мес. (от скарлатины)
Похороны
16.09.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.278-279 (Умершие №-35м)

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