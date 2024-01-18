- Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рождения03.03.1888 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1906 ст.
Муж: - Тихон Михайлович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Румянцев Александр Тихонович
Отец ребёнка: - Тихон Михайлович
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м)
Смерть
После 1909 ст.