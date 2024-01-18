- Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Елизавета Филипповна

- Елизавета Филипповна

Место рождения

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

03.03.1888 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
08.11.1906 ст.

Муж: - Тихон Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Румянцев Александр Тихонович

Отец ребёнка: - Тихон Михайлович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м)
Смерть
После 1909 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.