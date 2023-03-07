Березин Николай Андреев
Место рождения
Дата рождения02.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888
Отец: Березин Андрей Захаров
Мать: Березина Евдокия Петрова
Бракосочетание
13.02.1908
Жена: Березина Агапия Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Березин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Березина Агапия Романова
Рождение ребёнка
27.12.1914
Дочь: Анисия Николаева
Мать ребёнка: Березина Агапия Романова
Смерть
Неизвестно