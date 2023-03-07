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Березин Николай Андреев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888

Отец: Березин Андрей Захаров

Мать: Березина Евдокия Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Березина Агапия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Березин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Березина Агапия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: Анисия Николаева

Мать ребёнка: Березина Агапия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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