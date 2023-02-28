Березина Агапия Романова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Березин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Березин Николай Андреев
Рождение ребёнка
27.12.1914
Дочь: Анисия Николаева
Отец ребёнка: Березин Николай Андреев
Смерть
Неизвестно