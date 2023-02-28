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Березина Агапия Романова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Березин Николай Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Березин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Березин Николай Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: Анисия Николаева

Отец ребёнка: Березин Николай Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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