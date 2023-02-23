Чекмарева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1925

Сын: Чекмарев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Чекмарев Гаврила Емельянович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вирясова Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Чекмарев Гаврила Емельянович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Гаврила Емельянович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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