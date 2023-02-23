Чекмарева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1925
Сын: Чекмарев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Чекмарев Гаврила Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вирясова Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Чекмарев Гаврила Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно