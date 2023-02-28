Чекмарев Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения16.07.1925
Дата смерти11.07.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925
Отец: Чекмарев Гаврила Емельянович
Мать: Чекмарева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева Мария Ивановна
Венгрия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева Мария Ивановна
Украина Черновцы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекмарева Мария Ивановна
Смерть
11.07.1988
г . Ивано- Франковск Украина
Похороны
Неизвестно
Г . Ивано -Франковск Украина