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Чекмарев Василий Гаврилович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.07.1925

Дата смерти

11.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925

Отец: Чекмарев Гаврила Емельянович

Мать: Чекмарева Надежда

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева Мария Ивановна

Венгрия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева Мария Ивановна

Украина Черновцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарева Мария Ивановна

Смерть
11.07.1988
г . Ивано- Франковск Украина
Похороны
Неизвестно
Г . Ивано -Франковск Украина
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