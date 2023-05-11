Вирясова (Чекмарева) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова (Чекмарева) Елизавета Гавриловна

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекмарев Гаврила Емельянович

Мать: Чекмарева Надежда

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Иванович

Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Иванович

Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Иванович

Белое Озеро Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области
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