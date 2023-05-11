Вирясова (Чекмарева) Елизавета Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекмарев Гаврила Емельянович
Мать: Чекмарева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области