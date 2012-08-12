Вирясов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.10.1926
Дата смерти12.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белое Озеро Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2012
Белое Озеро Николаевского района
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области