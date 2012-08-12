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Вирясов Иван Иванович

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.10.1926

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Елизавета Гавриловна

Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Елизавета Гавриловна

Белое Озеро Николаевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Елизавета Гавриловна

Белое Озеро Николаевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вирясова Елизавета Гавриловна

Смерть
12.08.2012
Белое Озеро Николаевского района
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области
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