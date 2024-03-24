Дячко Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1942
Дата смертиС 2013 по 2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1967
Дочь: Семёненко Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Дячко Римма Арнальдовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1974
Сын: Дячко Роман Александрович
Мать ребёнка: Дячко Римма Арнальдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дячко Римма Арнальдовна
Смерть
С 2013 по 2014