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Дячко Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1942

Дата смерти

С 2013 по 2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1967

Дочь: Семёненко Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Дячко Римма Арнальдовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1974

Сын: Дячко Роман Александрович

Мать ребёнка: Дячко Римма Арнальдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дячко Римма Арнальдовна

Смерть
С 2013 по 2014
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