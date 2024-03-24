Дячко Римма Арнальдовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940
Отец: Прий Арнальд Арнальдович
Мать: Григорьева Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1967
Дочь: Семёненко Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Дячко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1974
Сын: Дячко Роман Александрович
Отец ребёнка: Дячко Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно