Дячко Римма Арнальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дячко Римма Арнальдовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940

Отец: Прий Арнальд Арнальдович

Мать: Григорьева Зоя Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.05.1967

Дочь: Семёненко Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Дячко Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1974

Сын: Дячко Роман Александрович

Отец ребёнка: Дячко Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дячко Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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