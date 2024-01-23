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Маликов Семен Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская обл.Клетнянский р-он.с.Черновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Петр Семенович

Мать ребёнка: Фекла *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Николай Семенович

Мать ребёнка: Фекла *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Фекла *

Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Домна Семеновна

Мать ребёнка: Фекла *

Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маликова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Фекла *

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маликова Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Фекла *

Брянская обл.
Смерть
Неизвестно

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