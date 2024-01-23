Маликов Семен Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская обл.Клетнянский р-он.с.Черновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Николай Семенович
Мать ребёнка: Фекла *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Фекла *
Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Домна Семеновна
Мать ребёнка: Фекла *
Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маликова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Фекла *
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маликова Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Фекла *
Брянская обл.
Смерть
Неизвестно