Маликова Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти19.10.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Маликов Семен Маркелович
Мать: Фекла *
Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоренков Михаил *
Рождение ребёнка
05.11.1935
Дочь: Федоренкова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Федоренков Михаил *
Белгородская обл.,Клетнянский р-он,д.Александровка
Рождение ребёнка
1938
Сын: Федоренков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Федоренков Михаил *
Брянковская обл.
Смерть
19.10.2002
Брянковская обл.Жуковский р-он,п.Ржаница