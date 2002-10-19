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Маликова Ефросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

19.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Маликов Семен Маркелович

Мать: Фекла *

Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренков Михаил *

Рождение ребёнка
05.11.1935

Дочь: Федоренкова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Федоренков Михаил *

Белгородская обл.,Клетнянский р-он,д.Александровка
Рождение ребёнка
1938

Сын: Федоренков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Федоренков Михаил *

Брянковская обл.
Смерть
19.10.2002
Брянковская обл.Жуковский р-он,п.Ржаница

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