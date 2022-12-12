Москалева Анна Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалева Анна Вонифатьевна

Москалева Анна Вонифатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close