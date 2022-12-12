Менчиков Пётр Зеновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Место жительства
1763
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
18.09.1778 ст.
Мать ребёнка: Менчикова Параскева Ивановна
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Менчикова Параскева Ивановна
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Менчикова Параскева Алексеевна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно