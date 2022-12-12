Менчиков Пётр Зеновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенчиков Пётр Зеновьевич

Менчиков Пётр Зеновьевич

avatar

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Менчиков Зеновий Семёнович

Мать: Менчикова Параскева Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1777

Жена: Менчикова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1778 ст.

Сын: Меншиков Никита Петрович

Мать ребёнка: Менчикова Параскева Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Меншиков Иван Петрович

Мать ребёнка: Менчикова Параскева Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Менчикова Параскева Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close