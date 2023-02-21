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Менчикова Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Менчиков Пётр Зеновьевич

Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1759

Муж: Менчиков Зеновий Семёнович

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.12.1772 ст.

Сын: Менчиков Савва Зеновьевич

Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.12.1772 ст.

Дочь: Варвара Зеновьевна

Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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