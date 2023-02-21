Менчикова Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович
Бракосочетание
До 1759
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
04.12.1772 ст.
Сын: Менчиков Савва Зеновьевич
Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1772 ст.
Дочь: Варвара Зеновьевна
Отец ребёнка: Менчиков Зеновий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич
Смерть
Неизвестно