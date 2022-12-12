Менчикова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1777
Место жительства
1777
Рождение ребёнка
18.09.1778 ст.
Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич
Фигурирует под фамилией Менчиков
Смерть
Неизвестно