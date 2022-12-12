Менчикова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менчикова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1777

Муж: Менчиков Пётр Зеновьевич

Место жительства
1777
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.09.1778 ст.

Сын: Меншиков Никита Петрович

Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фигурирует под фамилией Менчиков
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Меншиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Менчиков Пётр Зеновьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фигурирует под фамилией Менчиков
Смерть
Неизвестно
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