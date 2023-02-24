Соломанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
16.?.1872

Муж: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
10.02.1873

Сын: Гордеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 15.05.1878

Сын: Федор Гордеев

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
02.08.1880

Сын: Гордеев Св. О Бр. 25.02.1937 Степан Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
30.05.1882

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Гордеев Петр Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Гордеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Гордеев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
03.04.1893

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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