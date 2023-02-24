Соломанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1872
Рождение ребёнка
10.02.1873
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 15.05.1878
Сын: Федор Гордеев
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Гордеев Св. О Бр. 25.02.1937 Степан Иванович
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
30.05.1882
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.08.1882
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
07.09.1887
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1889
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.04.1893
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Семенович
Смерть
Неизвестно