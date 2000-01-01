Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Малышев Яков

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Рождение ребёнка
1841

Сын: Малышев Иван

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Палагея

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харетина

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Малышев Гаврило

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Гаврило

Смерть
Неизвестно
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