Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Малышев Яков
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Рождение ребёнка
1841
Сын: Малышев Иван
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Палагея
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харетина
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Малышев Гаврило
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Гаврило
Смерть
Неизвестно