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(Малышев) Екатерина
(Малышев) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малышев Гаврило
1808 г.р.
Мать
Авдотья
1804 г.р.
Дети
Самуил
1871 г.р.
Панфил
1973 г.р.
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Малышев Гаврило
Мать:
Авдотья
Рождение ребёнка
08.08.1871
Сын:
Самуил
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
11.02.1973
Сын:
Панфил
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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