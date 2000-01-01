(Малышев) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малышев) Екатерина

(Малышев) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

1871 г.р.
1973 г.р.

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Малышев Гаврило

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
08.08.1871

Сын: Самуил

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.02.1973

Сын: Панфил

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close