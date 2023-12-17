Архипов Алексей Финогенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Алексей Финогенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Финоген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1873 ст.

Сын: Архипов Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Денисова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна

Новое Демкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Ксенофонт Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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