Архипов Алексей Финогенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Финоген
Рождение ребёнка
01.?.1873 ст.
Сын: Архипов Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Денисова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна
Новое Демкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Ксенофонт Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно