Архипова Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.?.1873 ст.
Сын: Архипов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Денисова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов
Новое Демкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Ксенофонт Алексеевич
Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно