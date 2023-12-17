Архипова Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1873 ст.

Сын: Архипов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Денисова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов

Новое Демкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Ксенофонт Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов Алексей Финогенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Алексей Финогенов

Смерть
Неизвестно
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