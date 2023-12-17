Архипов Ксенофонт Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1896 ст.
Дочь: Рогожкина Мария Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Рогожкина Марфа Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.
Дочь: Панина Федосья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно