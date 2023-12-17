Архипов Ксенофонт Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Ксенофонт Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Алексей Финогенов

Мать: Архипова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Между 1891 и 1896 ст.

Дочь: Рогожкина Мария Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Рогожкина Марфа Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.

Дочь: Панина Федосья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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