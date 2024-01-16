Сорокин Аника Гаврилович
Место рожденияд. Минина Гора, Матино тож
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Сорокин Гаврила Ларионович
Мать: ?
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785
Дочь: София Аникина
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна
д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно