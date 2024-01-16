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Сорокин Аника Гаврилович

Место рождения

д. Минина Гора, Матино тож

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Сорокин Гаврила Ларионович

Мать: ?

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сорокин Кондратий Аникин

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сорокин Филимон Аникин

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785

Дочь: София Аникина

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Симоновна

д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Евдокия Симоновна

д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно
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