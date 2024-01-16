Сорокин Филимон Аникин
Место рожденияд. Минина Гора, Матино тож
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сорокин Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Прокопьевна
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хиония Филимоновна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Прокопьевна
д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно