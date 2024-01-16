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Сорокин Филимон Аникин

Место рождения

д. Минина Гора, Матино тож

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сорокин Аника Гаврилович

Мать: Сорокина Евдокия Симоновна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сорокин Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Прокопьевна

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хиония Филимоновна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Прокопьевна

д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Дарья Прокопьевна

д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно
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