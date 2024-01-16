Сорокина Евдокия Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Евдокия Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сорокин Кондратий Аникин

Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сорокин Филимон Аникин

Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785

Дочь: София Аникина

Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович

д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Аника Гаврилович

д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно
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