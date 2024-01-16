Сорокина Евдокия Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785
Дочь: София Аникина
Отец ребёнка: Сорокин Аника Гаврилович
д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно