Назаренко Владимир Иванович
Место рожденияРоссия, Амурская область, г Свободный
Дата рождения19.12.1929
Дата смерти23.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Россия, Амурская область, г Свободный
Бракосочетание
24.10.1950
Комсомольск на Амуре Хабаровского края
Рождение ребёнка
05.02.1951
Сын: Назаренко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Назаренко Мария Максимовна
Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
02.09.1952
Сын: Назаренко Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Назаренко Мария Максимовна
Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Образование
Неизвестно
семилетняя школа
семь классов
Смерть
23.01.2012
Комсомольск на Амуре
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"