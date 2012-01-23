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Назаренко Владимир Иванович

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Место рождения

Россия, Амурская область, г Свободный

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

23.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: Назаренко Иван Тимофеевич

Мать: Назаренко Любовь Петровна

Россия, Амурская область, г Свободный
Бракосочетание
24.10.1950

Жена: Назаренко Мария Максимовна

Комсомольск на Амуре Хабаровского края
Рождение ребёнка
05.02.1951

Сын: Назаренко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Назаренко Мария Максимовна

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
02.09.1952

Сын: Назаренко Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Назаренко Мария Максимовна

Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Образование
Неизвестно
семилетняя школа
семь классов
Смерть
23.01.2012
Комсомольск на Амуре
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
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