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Назаренко Иван Тимофеевич

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Место рождения

г Свободный Амурской области

Дата рождения

1907

Дата смерти

02.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Назаренко Тимофей

Мать: Назаренко Ольга

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
19.12.1929

Сын: Назаренко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна

Россия, Амурская область, г Свободный
Рождение ребёнка
01.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко Александра Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Любовь Петровна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гретченко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Александра Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
работал в котельной, потом в организации
Работа или профессия
Неизвестно
г Свободный Амурской области
Милиция
Смерть
02.04.1951
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
п Менделеева г Комсомольска на Амуре
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