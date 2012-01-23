Назаренко Иван Тимофеевич
Место рожденияг Свободный Амурской области
Дата рождения1907
Дата смерти02.04.1951
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Назаренко Тимофей
Мать: Назаренко Ольга
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
19.12.1929
Сын: Назаренко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна
Россия, Амурская область, г Свободный
Рождение ребёнка
01.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гретченко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
работал в котельной, потом в организации
Работа или профессия
Неизвестно
г Свободный Амурской области
Милиция
Смерть
02.04.1951
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
п Менделеева г Комсомольска на Амуре