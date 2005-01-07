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Назаренко Юрий Владимирович

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Место рождения

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре

Дата рождения

05.02.1951

Дата смерти

07.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951

Отец: Назаренко Владимир Иванович

Мать: Назаренко Мария Максимовна

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
Около ?.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2005
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"
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