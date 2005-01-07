Назаренко Юрий Владимирович
Место рожденияРоссия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Дата рождения05.02.1951
Дата смерти07.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951
Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
Около ?.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2005
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"