Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна

Место рождения

Красноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1790

Муж: Свешников Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
10.12.1791

Дочь: (Свешникова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Свешников Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Свешников Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Свешников Тимофей Семёнович

Смерть
После 1840

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