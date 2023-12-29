Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна
Место рожденияКрасноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
10.12.1791
Дочь: (Свешникова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Свешников Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Свешников Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Свешников Тимофей Семёнович
Смерть
После 1840