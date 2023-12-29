Свешников Тимофей Семёнович
Место рожденияКунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1764
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
10.12.1791
Дочь: (Свешникова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Свешников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна