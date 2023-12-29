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Свешников Тимофей Семёнович

Место рождения

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Свешников Семён Иванович

Мать: Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1790

Жена: Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1791

Дочь: (Свешникова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Свешников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Машанова) Пелагея Петровна

Смерть
1832

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