Красильникова (Сурьянинова) Параскева Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1844
Смоленский собор. Поручители по жениху: Козьмодемьянский мещанин Иван Степанович Пичугин, Троицкого посада мещанин Иван Константинович Колесников; по невесте: Козьмодемьянский крестьянин Михаил Алексе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1844
Сын: Красильников Яков Васильевич
Отец ребёнка: Красильников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1846
Сын: Красильников Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Красильников Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно