Красильникова (Сурьянинова) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Сурьянинова) Параскева Дмитриевна

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Место рождения

Троицкий Посад, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий Посад, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Красильников Василий Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Поручители по жениху: Козьмодемьянский мещанин Иван Степанович Пичугин, Троицкого посада мещанин Иван Константинович Колесников; по невесте: Козьмодемьянский крестьянин Михаил Алексе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1844

Сын: Красильников Яков Васильевич

Отец ребёнка: Красильников Василий Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.12.1846

Сын: Красильников Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Красильников Василий Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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