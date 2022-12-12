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Красильников Яков Васильевич

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

06.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1844

Отец: Красильников Василий Николаевич

Мать: Красильникова Параскева Дмитриевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Крещение
08.10.1844
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Петров Ярославцев и Козьмодемьянского крестьянина Николая Иванова Красильникова дочь девица Марфа.
Бракосочетание
25.01.1864

Жена: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор.
Рождение ребёнка
23.07.1866

Сын: Красильников Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.12.1867

Сын: Красильников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Красильникова Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.12.1871

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.05.1874

Сын: Красильников Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Смерть
Неизвестно
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