Красильников Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1844
Крещение
08.10.1844
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Петров Ярославцев и Козьмодемьянского крестьянина Николая Иванова Красильникова дочь девица Марфа.
Бракосочетание
25.01.1864
Смоленский собор.
Рождение ребёнка
23.07.1866
Сын: Красильников Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1867
Сын: Красильников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Красильникова Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.12.1871
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1874
Сын: Красильников Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Смерть
Неизвестно