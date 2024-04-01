Путилов Иван Исмаилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862
Рождение ребёнка
17.08.1873
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева
Рождение ребёнка
21.11.1875
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Путилов Петр Иванов
Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Каргапольцева Марфа Иванова
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Путилов Яков Иванов
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
Около ?.02.1906
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
Около ?.01.1907
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
20.02.1909
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
17.10.1911
Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно